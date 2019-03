Pirna

Ein Rohbau an der Zehistaer Straße ist am vergangenen Wochenende von Unbekannten beschädigt und geplündert worden. Die Täter schlugen zwei Scheiben ein, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Benennung des Diebstahlsschadens steht noch aus.

Von PS