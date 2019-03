Radebeul

Eine Baustelle an der Rathenaustraße ist in der Nacht zum Mittwoch von Dieben geplündert worden. Die Täter drangen durch die provisorische Eingangstür in den Rohbau ein und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten unter anderem einen Akkuschrauber, einen Schwingschleifer, eine Flex und einen Fliesenschneider. Der Gesamtwert liegt nach Schätzungen bei 1300 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 400 Euro.

Von PS