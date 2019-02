Coswig

In einer Montagehalle an der Straße Am Glaswerk haben Diebe Kupfer- und Edelstahlteile entwenden können. Die Täter gelangten über ein aufgebrochenes Rolltor in die Halle. Die dort zur Weiterverarbeitung gelagerten Teile nahmen sie mit, wie die Polizei mitteilte. Allerdings ist noch unklar, wie viel genau entwendet wurde. Die Schadenssumme konnte deshalb bislang nicht angegeben werden.

Von heh