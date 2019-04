Meißen

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Fleischerei in einem Lebensmittelmarkt an der Zaschendorfer Straße eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Marktes auf und gelangten so in den Aufenthaltsraum der Fleischerei. Sie durchsuchten Schränke und verschiedene Behältnisse. Schließlich entwendeten sie eine Stahlblechkassette mit etwa 100 Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde ebenfalls auf rund 100 Euro beziffert.

Von kcu