Dresdem

Am Rastplatz „Dresdner Tor Nord“ ist in der Nacht zum Freitag in drei Lkw-Fahrerkabinen eingebrochen worden. Die Trucker hatten das Geschehen nicht bemerkt. Weil zwei der Fahrer über Kopfschmerzen und Unwohlsein klagten, vermutete die Polizei, dass die Täter Gas in die Kabinen leiteten. Sie stahlen mindestens 600 Euro aus einem der Fahrzeuge.

Von fkä