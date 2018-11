Pirna

Am Samstagnachmittag drangen zunächst unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Waldstraße ein. Sie zerschlugen ein Fenster und hebelten mehrere Türe und Toren auf. Offenbar waren die Täter auf der Suche nach brennbarem Material für ein Lagerfeuer. Sie entkamen unerkannt. Polizeibeamte stellten im Anschluss mehrere Jugendliche auf dem Gelände fest. Ein 16-Jähriger gab sich schließlich als Täter zu erkennen. Er wurde seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen laufen.

Von kcu