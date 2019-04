Dippoldiswalde

In der Nacht zu Freitag ist in eine Kindergrippe und in einen Kindergarten an der Glashütter Straße in Dippoldiswalde eingebrochen worden. Die Täter hebelten die Terrassentür der Kindergrippe auf und durchsuchten die Räume. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Beim Kindergarten brachen sie ein Dachfenster auf und durchwühlten anschließend die Räume. Sie fanden eine Geldkassette in der sich jedoch weder Geld noch Wertgegenstände befanden. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht klar. Auch der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Von fg