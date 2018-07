Großenhain

Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag um 14 Uhr bis Mittwoch um 8 Uhr in ein Gemeindezentrum an der Berliner Straße in Großenhain eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie in mehrere abgeschlossene Räume ein und durchsuchten diese. Nach Angaben der Polizei stahlen sie Lebensmittel, Werkzeuge und eine Geldbörse.

Von dnn