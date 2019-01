Weinböhla

In der Nacht von Freitag zu Samstag ist in eine Weinböhlaer Klinik am Heidehof eingebrochen worden. Unbekannte drangen gewaltsam durch eine Küchentür in das Gebäude ein, hebelten im Inneren mehrere Bürotüren sowie verschlossene Schränke auf und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Von fg