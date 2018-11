Radeberg

In den Nachtstunden zum Samstag nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses an der Langebrücker Straße in Radeberg und drangen gewaltsam in dieses ein.

Es wurden zwei Etagen durchwühlt und schließlich aus einem Tresor unter anderem Jagdwaffen, Bargeld, Schmuck und ein Nachtsichtgerät entwendet. Allein der Wert des Diebesguts wird mit mehr als 60.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei Kamenz hat die Ermittlungen übernommen.

Von Franziska Gleißner