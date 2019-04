Radebeul

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Einbrecher in ein Cafés an der Straße Altkötzschenbroda eingestiegen. Eintritt verschafften sie sich über ein Fenster, das sie zuvor aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke und Behältnisse, zudem brachen sie eine Registrierkasse auf. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Von mb