In der Nacht zum Sonntag haben sich Unbekannte Zutritt in ein Gebäude des Cottbuser Bahnhofs verschafft. Indem die Täter eine Fensterscheibe zerstörten, gelangten sie in ein Kundencenter. Das Diebesgut in Form von Schlüsseln und rund 500 Euro Bargeld wird auf einen Sachschaden von 3000 Euro geschätzt.

