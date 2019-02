Heidenau

In der Nacht zu Sonntag ist in ein Optikergeschäft an der Hauptstraße in Heidenau eingebrochen worden. Zwei vermutliche Polen schlugen die Schaufensterscheibe ein und stahlen etwa 200 Brillengestelle aus den Regalen. Nach ihrem Raubzug flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Später konnte das Fahrzeug im Bereich Bautzen durch die Polizei gestoppt werden, woraufhin die Täter ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Das Auto mit dem Diebesgut wurde zurückgelassen. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

