Heidenau

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ist in die Lagerhalle eines Paketdienstes in Heidenau eingebrochen worden. Die Diebe drangen über ein Fenster an der Gebäuderückseite in die Halle ein und durchsuchten diese und ein Büro. Sie erbeuteten etwa 150 Pakete und einen weißen Kleintransporter vom Hof des Unternehmens.

Der Schaden an der Halle beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes wurde auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Von fg