Meißen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Ganoven ein Fenster des Gebäudes des Meißner Sportvereins an der Goethestraße aufgehebelt, bevor sie einstiegen um ihren Diebeszug fortzuführen. Sie öffneten gewaltsam drei Spielautomaten und entwendeten daraus das Bargeld. Eine Kassette mit rund 500 Euro Bargeld ließen die Langfinger ebenfalls mitgehen. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Von mb