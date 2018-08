Meißen

Einbrecher haben am Wochenende einen Bürokomplex an der Straße Schloßberg verwüstet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen die Langfinger ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Dann öffneten sie mehrere Türen im Inneren mit brachialer Gewalt und durchsuchten die Räume. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.

Von tbh