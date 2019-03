Dippoldiswalde

Einbrecher richteten in der Nacht zum Mittwoch in einem Bürogebäude an der Niedertorstraße Schaden in Höhe von 5000 Euro an. Wie die Polizei mitteilte, zerschlugen sie eine Fensterscheibe, hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Von PS