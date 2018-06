Glashütte

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Baucontainer an der Müglitztalstraße im Glashütter Ortsteil Schlottwitz eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend den Container, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Einbrecher stahlen eine Kamera und ein Lasermessgerät im Wert von rund 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Von uh