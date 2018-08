Großröhrsdorf

Erneut haben Einbrecher das Massenei-Bad in Großröhrsdorf heimgesucht. Die Täter drangen ins Kassenhäuschen ein und stahlen den Tresor, der nach dem letzten Einbruch vor zwei Wochen gerade erst ersetzt worden war.

In dem Wertschrank lagerten auch dieses Mal mehrere Hundert Euro, teilte die Polizei mit. Zudem war bei dem Einbruch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Kriminaltechniker konnten am Tatort Spuren sichern. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von uh