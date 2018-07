Weinböhla

Ausgerechnet zwei Flaschen Sekt haben Einbrecher aus einer Bäckerei in Weinböhla gestohlen. Die unbekannten Täter brachen nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Zugangstür in die Bäckerei an der Dresdner Straße auf. Dort fanden sie offenbar nichts anderes von Wert als die zwei Flaschen Schaumwein im Verkaufsraum. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Von uh