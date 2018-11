Coswig

Auf der Flucht vor der Polizei haben Einbrecher am Sonntagmorgen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die Täter hatten in Coswig die Tür eines Lagers aufgebrochen und mehrere Autoreifen gestohlen. Als Polizisten am Ort eintrafen, flüchteten sie mit einem VW T4.

Das Fahrzeug fanden die Beamten schließlich in einem Solarpark am Ziegelweg. Das Auto war in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Zaun gebrochen und gegen mehrere Solarmodule gefahren. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 60 000 Euro. Den Tätern gelang die Flucht.

Von DNN