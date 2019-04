Dippoldiswalde

Ungebetene Besucher haben sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zum Erlebnisbad Talsperre Malter im Dippoldiswalder Ortsteil Paulsdorf verschafft. Die Täter hebelten zwischen 21 Uhr am Dienstagabend und 5 Uhr in der Früh ein Fenster der Einrichtung an der Straße Am Bad auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume.

Dabei brauchen sie mehrere Spinde und Schränke sowie eine Kasse auf. Was genau die Unbekannten auf ihrem Beutezug mitgehen ließen, ist noch nicht umfassend geklärt. Auch wie viel Sachschaden sie bei dem Einbruch hinterließen. ist noch offen. Klar ist laut Polizeiangaben jedoch, dass die Täter einen Schlüssel für Parkautomaten mitnahmen.

Denn am Donnerstagvormittag wurde wiederum bekannt, das unweit des Erlebnisbades ist ein solcher Automat geöffnet worden war. Die Täter entwendeten daraus rund 180 Euro.

Von fkä