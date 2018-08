Auerbach

Nach der verschärften Drohung gegen ein Gymnasium in Auerbach (Vogtland) beobachtet die Polizei weiter das Umfeld der Schule. Zudem stehen Beamte in engem Kontakt mit der Schulleitung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Seit Monaten bestellt ein anonymer Erpresser im Namen der Schule Waren im Internet. Er fordert eine Zahlung in der Internetwährung Bitcoin. Die Höhe der Summe teilt die Polizei nicht mit.

Der Erpresser hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass sich die Serie von Warenbestellungen im Namen der Schule oder einzelner Lehrer beschleunigen werde, wenn seinen Geldforderungen nicht erfüllt werden. Die Ermittler haben einen Kreis von Tatverdächtigen identifiziert, den oder die Erpresser allerdings noch nicht gefunden.

dpa