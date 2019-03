Pirna

Nachdem Polizeibeamte am Montag in einem Gebüsch in Pirna eine Papiertüte mit knapp 300 Gramm Cannabis fanden, beschlagnahmten sie das verbotene Rauschmittel zwar, legten die Tüte aber wieder an Ort und Stelle. Dann behielten sie das Gesträuch an der Struppener Straße unauffällig im Blick.

Gegen 17.30 Uhr schließlich näherten sich zwei Männer, kramten im Buschwerk und schnappten sich die Papiertüte, um damit zu entschwinden. Das verhinderte die Polizei und nahm die 18 und 21 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ihnen wird Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Von fkä