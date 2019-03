Moritzburg

Am Freitagabend sind der Polizei bei einer Kontrolle im Moritzburger Ortsteil Boxdorf zwei Rauschgifthändler ins Netz gegangen. Die Beamten stellten die 34- und 38-jährigen Männer sprichwörtlich auf frischer Tat, als diese gerade mit illegalen Betäubungsmitteln handelten. Die Handschellen klickten und die Zwei wurden vorläufig festgenommen.

Auch die Fahrzeuge der Täter konnten sichergestellt und gründlich durchsucht werden. Dabei fanden die Ordnungshüter Crystal und Marihuana. Im Anschluss erfolgten Durchsuchungen von Wohnungen in Hermsdorf und Medingen. Dort sicherten die Beamten Spuren sowie weitere Beweismittel. Die Auswertung des Materials wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion in Görlitz dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz wird sich mit den Beschuldigten befassen. Sie werden sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des illegalen Handels verantworten müssen.

Von fg