Großenhain

Einen interessanten Fang machten Polizeibeamte des Reviers in Großenhain bei einer Kontrolle am Samstagabend. Der 34-jährige Autofahrer war mit einem Seat in der Elsterwerdaer Straße unterwegs, als die Beamten das Fahrzeug stoppten. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass die Kennzeichen des Seats als gestohlen gemeldet war, sondern es kam auch heraus, dass der Großenhainer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Stattdessen hatte er eine geringe Menge Crystal, einen selbstgebauten Böller und diverses Einbruchswerkzeug dabei. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und erstattete mehrere Strafanzeigen gegen den 34-jährigen Deutschen.

Von kcu