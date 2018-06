Rathen

Ein 51-jähriger Kletterer ist im Rathener Klettergebiet etwa 20 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Der Dresdner war mit einem weiteren Kletterer am späten Mittwochnachmittag am Kleinen Wehlturm unterwegs. Die Seilschaft nahm den Kletterweg FKV Kante (Schwierigkeit V). Kurz vorm Gipfel stürzte der Vorsteiger ab, möglicherweise weil es einen Gipfelausbruch gegeben hatte. Er fiel in sein Sicherungsseil und verletzte sich dabei am Kopf.

Sein Sicherungspartner ließ den 51-Jährigen bis zum nächsten Ring ab, danach seilten sich beide bis zum Wandfuß ab und riefen die Bergwacht. Diese zog den Mann nach einer Erstversorgung über eine Seilwinde am Hubschrauber nach oben und flog ihn aus. Auf einer nahen Wiese wurde der Verletzte in den Rettungshubschrauber Christoph 62 umgeladen und kam ins Krankenhaus nach Dresden-Friedrichstadt.

