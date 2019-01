Coswig

Eine unbekannte Anruferin hat am Montagmorgen eine 75-Jährige hinters Licht geführt. Um einen angeblichen Gewinn in Höhe von 28.000 Euro zu erhalten, forderte sie die Seniorin auf, eine Gebühr von 1.000 Euro zu entrichten. Diese sei in Form von Gutscheinkarten zu bezahlen. Die vermeintliche Gewinnerin glaubte den Schwindel und tat wie ihr geheißen. Als sie ihrem Ehemann die gute Nachricht verkündete, erkannte dieser den Betrug und informierte die Polizei.

Von kcu