Moritzburg

Bei einem Unfall auf der S 177 zwischen Steinbach und Radeburg sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Eine VW-Fahrerin war auf Höhe des Moritzburgers Ortsteils Schönberghäuser in einer Rechtskurve mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Caddy. Die Frau wurde im VW eingeklemmt, sie musste durch die Feuerwehr befreit und verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer und der Beifahrer des Caddy wurden verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN