Berggießhübel

Auf der S 173 von Berggießhübel in Richtung Cotta haben sich am Sonnabendmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer eines roten Pick-Up gegen 12.45 Uhr nach einer Linkskurve auf den rechten Randstreifen, lenkte gegen und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Ford C-Max frontal zusammen. Dabei wurden 52 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin sowie der 67-jährige Fordfahrer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Beifahrerin in die Dresdner Uniklinik. Auch die beiden Fahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren von Dohma, Cotta und Berggießhübel 16 mit Kameraden im Einsatz. Noch bis zum späten Nachmittag war die Straße zeitweise voll gesperrt.

Von Marko Förster