Görlitz

Auf der Autobahn 4 sind am Sonnabend drei Fahrzeug-Insassen schwer verletzt worden. Wie die Görlitzer Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatten sich zwischen den Anschlussstellen Görlitz und Kodersdorf zwei Autos touchiert, waren daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und hatten sich überschlagen.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der linken Spur von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Görlitz berührte er einen auf der rechten Spur fahrenden Suzuki seitlich. Beide Fahrzeugführer verloren die Kontrolle über ihre Autos und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie rasten einen angrenzenden Hang hinauf und überschlugen sich. Der 28-jährige Fahrer des Suzuki, seine 30-jährige Mitfahrerin und ein zweijähriges Mädchen, das ebenfalls im Auto saß, erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes-Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, stellte sich jedoch später einem Anwohner eines Dorfes in der Nähe der Unfallstelle. Zuvor hatte die Polizei mit einem Fährtenhund und einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer zeigte 0,96 Promille an. Dem Mann wurde daraufhin Blut entnommen. Nach eigenen Angaben sei der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so die Polizei.

Die beiden am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Die Autobahn war für rund sechs Stunden voll gesperrt. Die Polizei wurde durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und dem Technischen Hilfswerk unterstützt.

ttr