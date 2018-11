Bannewitz

Am Montagnachmittag krachte es auf der S 191 im Ortsteil Goppeln. Ein 71-Jähriger war mit einem VW Golf unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Prohlis nach links zur BAB 17 in Richtung Prag abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Dieser wurde in der Folge gegen einen Peugeot geschleudert. Bei dem Unfall wurden der 71-Jährige und seine Beifahrerin sowie der 38-Jährige Fahrer des Fords schwer verletzt. Alle drei wurden im Krankenhaus behandelt.

Von kcu