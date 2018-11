Kesselsdorf

Am Dienstag kam es gegen 13.15 Uhr auf der B 173 in Kesselsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford Fiesta schaffte es an der Kreuzung Sachsenallee nicht rechtzeitig, sein Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Er fuhr einem Van Seat Alhambra ins Heck. Nach aktuellen Informationen kamen bei dem Zusammenstoß drei Personen zu Schaden. Der Verkehr in Richtung Freiberg wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, ein Stau bildete sich dennoch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von dnn