Drei Brände an einem Tag beschäftigen die Feuerwehr

Pulsnitz. Gleich drei Mal hat es am Donnerstag in Pulsnitz gebrannt. Am heftigsten fiel dabei ein Garagenbrand in der Nacht zu Freitag auf einem Grundstück an der Mittelmühle aus. Da die Garage bei Eintreffen der Feuerwehr nicht verschlossen war, kann es sein, dass sie zuvor aufgebrochen wurde, teilte die Polizei mit. In der Garage brannte ein älteres Auto unbekannten Typs aus. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Zuvor brannte am Abend ein VW Passat im Ortsteil Oberlichtenau. Ursache ist nach erster Einschätzung ein technischer Defekt. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Außerdem hatten Jugendliche am Nachmittag Abfälle auf einem Grundstück an der Lichtenberger Straße verbrannt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, bei deren Eintreffen die Verursacher das Feuer allerdings schon gelöscht hatten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von uh