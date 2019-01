Dürrröhrsdorf-Dittersbach

An der Ziegeleistraße in Dürrröhrsdorf-Dittersbach haben in der Silvesternacht zwei Garagen gebrannt. Das Gebäude hatte kurz nach Mitternacht vermutlich durch den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik Feuer gefangen, so die Polizei. Die Flammen griffen von der linken auf die benachbarte Garage über. Den insgesamt 60 Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Allerdings zerstörte das Feuer Fahrräder und andere in den Garagen gelagerte Gegenstände. Auch zwei in der Nähe abgestellte Pkw wurden beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren von Dürrröhrsdorf, Elbersdorf, Dobra, Stürza, Heeselicht, Langenwolmsdorf und eine Drehleiter aus Neustadt ( Sachsen). Die Ziegeleistraße war bis etwa 2.45 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Von ttr