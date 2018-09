Dohna

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Firma am Gewerbering in Dohna eingebrochen. Indem die Täter zwei Fenster und im Anschluss zwei Türen im Treppenhaus aufhebelten, gelangten sie in die Büroräume und in die Werkstatthalle. Auf ihrem Raubzug erbeuteten die Unbekannten Bargeld und einen VW T5, indem sich außerdem diverses Elektrowerkzeug befand. Der Diebstahlschaden beträgt rund 80000 Euro. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

Von mb