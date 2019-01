Radeberg

Zwei bislang Unbekannte sind am Montagnachmittag mit einer gestohlenen Rüttelplatte durch Radeberg gelaufen. Die Maschine wurde vermutlich von einer nahegelegenen Baustelle entwendet, wie die Polizei mitteilt. Als Zeugen die Diebe an der Straße Am Wall bemerkten, ließen diese von dem etwa 2000 Euro teuren Gerät ab und flüchteten in Richtung Christoph-Seydel-Straße. Dort stiegen beide in einen Transporter und fuhren davon.

Die Beamten konnten die Rüttelplatte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihren rechtmäßigen Besitzer übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

