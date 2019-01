Priestewitz

Fette Beute haben Diebe gemacht, die in der Nacht zu Montag im Priestewitzer Ortsteil Lenz am Werk waren. Sie waren auf hochwertige Bauteile einer Solaranlage aus. Nach Angaben der Polizei durchschnitten die Täter einen Zaun, um auf das Grundstück einer Firma an der Straße Am Kaßberg zu gelangen. Dort bauten sie insgesamt 55 sogenannte Wechselrichter aus. Der Wert des Diebesguts wird mit mehr als 150 000 Euro beziffert.

Von DNN