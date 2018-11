Hartmannsdorf-Reichenau

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich Diebe Zugang zu einer Baustelle an der Talsperre Lehnmühle in Hartmannsdorf-Reichenau verschafft. Sie stahlen laut Polizei rund 200 Liter Diesel im Wert von etwa 300 Euro und verunreinigten mit einem Teil des Kraftstoffs etwa sieben Quadratmeter des Bodens.

Die Täter brachen außerdem einen Baucontainer auf und entwendeten Baumaterialien im Wert von rund 100 Euro. Auch an einem Ford Transit machten sich die Täter zu schaffen. Sie nahmen schließlich einen Taschenrechner mit.

Von lp