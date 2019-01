Meißen

Auf ungewöhnliche Beute hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände eines Reiterhofs an der Straße Am Schlosspark ihr Unwesen getrieben haben. Die Täter verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Aufenthaltsraum und stahlen eine Kiste Leergut sowie zwei Flaschen Sekt im Gesamtwert von etwa 20 Euro. Der bei dem Einbruch verursachte Schaden allerdings liegt mit 3000 Euro weit höher.

Von heh