Dohna

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Dieb am Sedlitzer Weg in Dohna in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Er stahl Unterhaltungselektronik aus dem Keller und konnte flüchten. Die 27-jährige Bewohnerin des Hauses wurde durch Geräusche an der Haustür und Schritte im Haus aus dem Schlaf gerissen. Während sie mit der Polizei telefonierte, sah sie einen Mann hinter dem Haus wegrennen. Als die Beamten eintrafen, fehlte von dem Flüchtenden jede Spur. Bei der Überprüfung des Hauses waren Einbruchsspuren an der Haustür zu erkennen.

Nach Angaben der Polizei kann der entstandene Sachschaden und der Wert der gestohlenen Gegenstände noch nicht beziffert werden.

Von lp