Freital

Am Sonntag hat in Freital-Pesterwitz die Dachterrasse eines Einfamilienhauses am Dorfplatz gebrannt. Nachbarn bemerkten den Brand gegen 14.15 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als die Freiwillige Feuerwehr Freital eintraf, drohten die Flammen bereits auf das Dach überzugreifen. Die Kameraden konnten dies verhindern und größeren Schaden abwenden. Jedoch erlitten fünf Personen Rauchgasvergiftungen und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ein zwölfjähriger Junge und ein 16-jähriges Mädchen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen drei Betroffenen wurden vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Der Dorfplatz war wegen des Einsatzes zwischen Am Pfarrgraben und der Freitaler Straße gesperrt.

Von rh/ttr