Chemnitz

Die zweite beteiligte Person im Chemnitzer Tötungsdelikt ist verstorben. Das bestätigte die Pressestelle der Chemnitzer Polizeidirektion am Dienstag.

Am Montag hatte eine 38-Jährige über Notruf mitgeteilt, dass es in ihrer Wohnung an der Zietenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Mann gekommen sei.

Während die 38-jährige Frau bereits in der Wohnung verstarb, wurde der 52-Jährige aufgrund schwerer Verletzungen behandelt. Inzwischen ist der Mann seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

