Polizeiticker Live-Ticker - Verletzte bei Neonazi-Aufmarsch - Tausende ziehen durch Chemnitz Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen hat es bei Protesten am Montagabend mehrere Verletzte gegeben. Die Stimmung ist aufgeheizt, Feuerwerkskörper flogen, die Kritik an der Polizei ist groß. LVZ.de begleitet die Ereignisse im Live-Ticker.

Nach den Ereignissen am Sonntag sei eine neue Dimension der Eskalation erreicht worden, sagte Innenminister Roland Wöller auf einer Pressekonferenz. In Chemnitz finden am Montag mehrere Protestveranstaltungen statt. Quelle: dpa