Schöna

Bundespolizisten haben einen 21-Jährigen in der S-Bahn von Schöna nach Pirna mit verbotenen Blitzknallern erwischt. Fünf Kugelbomben und 218 weitere Feuerwerkskörper unterschiedlicher Größe zählten die Beamten, nachdem sie am Sonntagmittag das Gepäck des jungen Mannes kontrolliert hatten.

Bei der Pyrotechnik handelt es sich um in Deutschland nicht zugelassene Knaller und um Feuerwerkskörper der sogenannten Kategorie 3, die nur ein ausgebildeter Feuerwerker zu besonderen Anlässen zünden darf. Gegen den 21-Jährigen wird deshalb nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem Kauf nicht zugelassener Pyrotechnik. Die Herkunft und Zusammensetzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse sei in der Regel nicht klar, weshalb deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden sei. Die Verwendung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse habe in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt.

Von uh