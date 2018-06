Pirna

Bundespolizisten haben am Sonntag auf der Autobahn 17 eine Schleusung vereitelt. Außerdem schoben sie einen unter Einreiseverbot stehenden Tschechen zurück. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten kurz vor Mitternacht die Insassen eines Kleintransporters. Zwei Moldauer wollten mit Touristenvisa einreißen, standen jedoch bald unter dem Verdacht, einen Daueraufenthalt anzustreben.

So hatte sich einer der beiden, ein 19-Jähriger, bereits unter einer falschen Identität als Rumäne einen Wohnsitz in Deutschland angemeldet. Der andere, ein 27-Jähriger, hatte 2015 bereits einen Asylantrag in Deutschland gestellt, der 2016 negativ beschieden wurde. Beide wurden nach Tschechien zurückgeschoben. Gegen den Fahrer des Kleintransporters, einen 46-jährigen Moldauer, wurde ein Verfahren wegen Einschleusens eingeleitet.

Am Montagnachmittag kontrollierten die Bundespolizisten in Altenberg die Insassen eines grenzüberschreitenden Linienbusses. Im Bus saß eine 37-jähriger Tscheche, der zur Festnahme und Abschiebung ausgeschrieben war. Gegen ihn wurde bereits 2010 ein Einreiseverbot verhängt, weil er unter anderem durch Diebstahl mit Waffen straffällig geworden war. Da er in den Folgejahren immer wieder bei Straftaten in Deutschland erwischt wurde, gilt dieses Einreiseverbot inzwischen bis 2023. Er wurde in die Tschechische Republik zurückgebracht.

