Berggießhübel

Eine Streife der Bundespolizei hat am Sonntagmorgen einen verunglückten Renault Clio in einem Straßengraben an der S 173 bei Berggießhübel entdeckt. Die 31 Jahre alte Fahrerin hatte offenbar in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren, das Fahrzeug landete in dem Straßengraben, der mit kleineren Bäumen und anderen Pflanzen zugewachsen war.

Obwohl der Renault von der Straße aus kaum zu erkennen war, wurden die beiden Beamten auf den Wagen aufmerksam. Sie alarmierten die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe. Kameraden der Feuerwehr mussten die eingeklemmte 31-Jährige aus ihrem Fahrzeug schneiden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wann der Unfall passierte und wie lange die Verunglückte schon auf Hilfe wartete, ist unklar. Am Pkw entstand Totalschaden. Die S 173 musste für zwei Stunden Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.

