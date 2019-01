Pirna

Skurrile Szenen am Silvesterabend vor dem „ Kaufland“-Markt in Pirna-Sonnenstein: Mit einer Gießkanne löschten Kameraden der Feuerwehr einen Brand. Das Innere eines Briefkastens an der Struppener Straße hatte gegen 22.30 Uhr Feuer gefangen. Die Brandbekämpfer schütteten einfach 40 Liter Wasser hinein – durch den Briefschlitz. Etliche Briefe und Karten überstanden das natürlich nicht oder nur stark beschädigt.

Von ttr