Radeberg

Die 42-jährige Fahrerin eines VW-Polo ist am Montagmittag mit ihrem Fahrzeug nicht wie geplant auf einem Parkplatz, sondern in einem Geschäft gelandet. Die Frau wollte ihr Fahrzeug an einem Einkaufsmarkt An der Ziegelei in eine der vorderen Parkbuchten manövrieren, als sie vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte und einen angrenzenden Hand hinabfuhr. Sie kam im Eingangsbereich eines Ladens zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6000 Euro beziffert.

Von PS