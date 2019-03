Kamenz

Im Batteriewerk in Bernbruch, einem Ortsteil von Kamenz, ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand bei einer Testreihe mit Batteriezellen in einer Klimakammer. Das Feuer ging nach Angaben der Polizei von selbst wieder aus, so dass die Feuerwehr nicht eingreifen musste. Verletzte waren nicht zu beklagen, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15 000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandausbruchs eingeleitet.

Von tbh